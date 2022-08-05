Стокгольм, 5 августа, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Battlefield 2042 от шведской компании DICE ждёт обновление игровых локаций в сентябре 2022 года. Анонс сделал ведущий дизайнер уровней Шашанк Учил в рамках прямой трансляции для разработчиков.

Компания Electronic Arts Логотип игры Battlefield 2042

«Мы хотим сделать уровни меньшего размера; мы хотим иметь уровни с большим количеством укрытий», — заявил дизайнер. Он также рассказал о том, что на картах появятся следы от пуль и выстрелов из-за жалоб игроков о том, что они выглядят «слишком нетронутыми».

Напомним, что Battlefield 2042 — это многопользовательская игра от первого лица в жанре шутер. Оценка проекта на Metacritic составляет 68 баллов из 100.