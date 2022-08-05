Пекин, 5 августа, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Член Госсовета КНР и министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китай готов работать с Новой Зеландией над продвижением всеобъемлющего стратегического партнерства, которое принесет больше плодов, а министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута подтвердила позицию Новой Зеландии, придерживающейся принципа одного Китая, и выразила надежду, что Китай продолжит укреплять сотрудничество с островными странами через Форум Тихоокеанских островов, сообщает 5 августа газета Global Times.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Новая Зеландия

Ван сделал это замечание во время встречи с Махута в кулуарах встреч министров иностранных дел по сотрудничеству в Восточной Азии 4 августа. Ван сказал, что с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Новой Зеландией 50 лет назад двусторонние отношения развивались устойчивым и стабильным образом, принося ощутимую пользу людям с обеих сторон. Ван подробно изложил официальную позицию Китая по тайваньскому вопросу, подчеркнув, что США первыми провоцируют, подрывают мир и создают кризисы. Реакция Китая является разумной и законной, при этом Китай будет твердо защищать свой суверенитет и территориальную целостность, соблюдать международное право и поддерживать региональный мир и стабильность.

Новая Зеландия заметила, что обмены Китая с островными странами Южной части Тихого океана не являются чем-то новым, и есть надежда, что Китай продолжит укреплять сотрудничество с островными странами через Форум Тихоокеанских островов, сказал Махута. Новая Зеландия и Китай имеют разные взгляды на некоторые вопросы, но обе стороны могут поддерживать откровенное общение, отметила она.

По словам Махута, Новая Зеландия продолжает придерживаться принципа «одного Китая», уважает суверенитет и территориальную целостность Китая и выступает за соблюдение основных норм международных отношений, совместное решение глобальных проблем и поддержание регионального мира и стабильности. На ежегодном Китайском бизнес-саммите в Окленде премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила в публичном выступлении, что Новая Зеландия твердо и последовательно придерживается политики «одного Китая».

«У нас долгая история взаимодействия и взаимовыгодного взаимодействия между нашими правительствами, нашими народами, культурами и в сфере торговли», — сказала Ардерн.

Махута также сказала, что Новая Зеландия готова продолжать укреплять сотрудничество с Китаем в различных областях, включая экономику и торговлю, сельское хозяйство, образование, науку и технологии, изменение климата и охрану окружающей среды, и приветствует обе стороны в увеличении частоты прямых рейсов и расширении межличностных обменов.