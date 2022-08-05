Бухарест, 5 августа, 2022, 10:57 — ИА Регнум. За последние двадцать лет население Румынии сократилось в общей сложности на 24 процента и составило 19 млн человек. Об этом 5 августа со ссылкой на заявление главы румынского Национального института статистики (NIS) Тудорела Андрея сообщает бухарестский телеканал Realitatea TV.

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По словам Андрея, в настоящее время в Румынии наблюдается «катастрофическое старение населения и резкий отток молодежи».

«На 143 бабушек и дедушек у нас приходится 100 детей до 15 лет, а ведь 20-30 лет назад было наоборот», — резюмировал, в частности, он.

Напомним, масштабная перепись населения Румынии проходила в стране в период с конца 2021-го по середину 2022-го годов.