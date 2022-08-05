Париж, , 12:38 — REGNUM Французские спасательные службы и эксперты-экологи пытались оценить состояние здоровья белухи, которая забрела вверх по реке Сена, и обдумывают варианты спасения существа, более подходящего для холодных арктических вод. Об этом сообщает Reuters.

Белуха (полярный дельфин) Екатерина Булатова © ИА REGNUM

В среду, 3 августа, белуха была замечена в реке Сене на севере Франции. Местная пожарная служба, отвечающая за наблюдение за китом, заявила, что её первоочередной задачей является оценка состояния здоровья белухи, прежде чем вмешиваться.

По словам Изабель Дорлиа-Пузе, официального представителя пожарного департамента Франции, после того, как белуга была замечена в среду, службы спасения наблюдали за животным с помощью дронов. Но в четверг кит почти не двигался, дрейфуя между двумя шлюзами на реке. При помощи беспилотника увидели, что кит медленно плывет, его белый силуэт находится чуть ниже ватерлинии и редко поднимается, чтобы дышать.

«Теперь задача будет заключаться в том, чтобы помочь накормить ее и попытаться сопровождать к океану. Об извлечении белухи из воды не может быть и речи, поскольку это было бы рискованно для нее», — сказал Ламья Эссемлали, глава экологической группы Sea Shepherd France.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что кита, запутавшегося в веревках у побережья Северной Европы, 1 июля спасла норвежская береговая охрана.

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