Вашингтон, , 10:56 — REGNUM Американская компания Bethesda проведет мероприятие Quakecon 2022 в 17:45 по московскому времени 18 августа 2022 года. Анонс состоялся странице разработчика в Twitter.

Логотип игры Quake (c) компания Bethesda Softworks

Мероприятие пройдет с 18 августа по 20 августа 2022 года. Компания обещает, что фанаты могут ожидать особых выступлений от разработчиков. Шоу посвящено таким играм, как Redfall, The Elder Scrolls Online, Fallout 76, Ghostwire: Tokyo, Quake и др.

Напомним, что Quakecon — это ежегодное мероприятие, организованное компанией id Software. Оно проводится с 1996 года и предлагает участникам посетить различные выставки, презентации и киберспортивные турниры.

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