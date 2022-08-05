Вашингтон, 5 августа, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Американская компания Bethesda проведет мероприятие Quakecon 2022 в 17:45 по московскому времени 18 августа 2022 года. Анонс состоялся странице разработчика в Twitter.

компания Bethesda Softworks Логотип игры Quake

Мероприятие пройдет с 18 августа по 20 августа 2022 года. Компания обещает, что фанаты могут ожидать особых выступлений от разработчиков. Шоу посвящено таким играм, как Redfall, The Elder Scrolls Online, Fallout 76, Ghostwire: Tokyo, Quake и др.

Напомним, что Quakecon — это ежегодное мероприятие, организованное компанией id Software. Оно проводится с 1996 года и предлагает участникам посетить различные выставки, презентации и киберспортивные турниры.