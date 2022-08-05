Москва, 5 августа, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Во время переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве летом 2021 года был согласован канал для обсуждения обмена заключенными. Об этом 5 августа рассказал пресс-секретарь российского Дмитрий Песков.

Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Песков

«Речь идёт ещё о разговоре двух президентов в Женеве», — приводит его слова РИА Новости в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вопрос об обмене заключёнными готова обсуждать Россия с США в рамках канала, который ранее был согласован президентами двух стран.