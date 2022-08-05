Тайбэй, , 13:42 — REGNUM Глава Китая скоро начнёт масштабное экономическое наступление на Тайвань. Об этом в интервью ИА REGNUM заявил писатель, китаевед Юрий Тавровский.

Си Цзиньпин Kremlin.ru

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«Си Цзиньпин продемонстрировал это «терпение» во время Гонконгского и Синьцзянского кризисов — без пролития крови, без использования вооруженной силы он «стальной рукой в лайковой перчатке» не спеша навёл порядок» — заявил китаевед.

По мнению писателя, «реакция Китая на тайваньскую ситуацию из-за глобального шума последует скорее раньше, чем позже».

«Скоро страсти улягутся и развернется планомерное, системное контрнаступление в духе Си Цзиньпина, которое будет проводиться в экономическом, в военном и в информационном аспектах. Собственно, оно уже началось» — заключил Тавровский.

Напомним, что вокруг визита спикера Палаты представителей Конгресса США между КНР и США разгорелся дипломатический конфликт.