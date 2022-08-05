Луганск, 5 августа, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Силы Луганской Народной Республики за сутки ликвидировали до 55 боевиков ВСУ, шесть бронетранспортеров и восемь единиц специальной автомобильной техники противника. Об этом 5 августа сообщили в Народной милиции ЛНР.

Rusvesna.su Народная милиция ЛНР

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 55 человек личного состава; шесть бронетранспортеров; восемь единиц специальной автомобильной техники», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки украинские вооруженные формирования 67 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики.

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