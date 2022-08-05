Белгород, , 10:55 — REGNUM Праздничный салют состоится в Белгороде 5 августа в честь 79-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Праздничный Белгород Пресс-служба администрации Белгорода

Праздничные мероприятия начались рано утром с акции «Волна памяти». Откроет свои двери после масштабной реконструкции музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление» — теперь здесь на мультимедийных экранах «оживают» герои сражения.

Запланированы интерактивные программы во всех районах города, пешеходные экскурсии, выставки. На открытии нового скейт-парка выступят городские экш-спортсмены и сразу же пройдут соревнования в номинациях bmx, скейтборд, ролики и самокат.

На Соборной площади для гостей пройдёт большой праздничный концерт с участием коллективов из Брянска, Курска и Орла. А в 22:00 небо над городом озарит праздничный фейерверк.