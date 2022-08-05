Москва, , 11:00 — REGNUM Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден согласовали специальный канал для обсуждения обмена заключёнными, когда встречались в июле 2021 года в Женеве. Об этом сообщил 5 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил ранее в Пномпене, что существует канал, согласованный президентами, для обсуждения конкретной темы осуждённых лиц. Этот канал сохраняет свою актуальность, сказал Лавров.

«Речь идёт ещё о разговоре двух президентов в Женеве», — сказал Песков, поясняя слова Лаврова.

Он добавил, что Россия готова обсуждать обмен, но не в рамках публичной дипломатии, а именно в формате канала.

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