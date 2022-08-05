Санкт-Петербург, , 11:03 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга выступили против введения единого оператора для цифровой наружной рекламы, посчитав это нарушением закона о защите конкуренции и фактически ведёт к ликвидации рынка наружной рекламы. Об этом сообщило 5 августа издание «Фонтанка» со ссылкой на письмо вице-губернатора Анатолия Повелия в Государственную думу РФ.

Здание Смольного, администрация Петербурга. Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Госдума 15 июня приняла в первом чтении резонансный законопроект о создании единого оператора цифровых рекламных конструкций. По нему, единый оператор цифровых рекламных конструкций и объявлений будет получать сведения об объемах распространения рекламы на цифровых рекламных конструкциях, заниматься установкой и эксплуатацией цифровых рекламных конструкций и подготовкой схем их размещения.

Законопроект не был поддержан думскими фракциями ЛДПР, КПРФ, СРЗП и «Новые люди», так как он лоббистский, угрожает лишить работы 200 тыс. специалистов и миллиардов рублей налогов региональные бюджеты. Также свои отрицательные отзывы на документ начали отправлять региональные власти, в том числе и Петербурга.

Ответ с позицией Смольного подготовил вице-губернатор Анатолий Повелий, который указал, что определение единого оператора не соотносится с законом о защите конкуренции и фактически ведёт к ликвидации рынка наружной рекламы. Также единый оператор сам будет выступать в качестве владельца цифровых рекламных конструкций, совмещая функции хозяйствующего субъекта на рынке и контролирующего органа.

Помимо этого, указал чиновник, закрепляя монополию единого оператора на предоставление данных услуг, проект закона не устанавливает каких-либо механизмов государственного регулирования цен. Также единый рекламный оператор фактически имеет право не считаться с требованиями по охране памятников, что может испортить внешний вид города.

Кроме того, не предусмотрен в законе и механизм, определяющий последствия прекращения деятельности единого оператора, в том числе в случае его ликвидации. Также опасным может быть предоставление единому оператору возможности собирать и хранить персональные данные.

«Могут быть нарушены права и свободы граждан, в том числе на неприкосновенность частной жизни, свободное распространение информации любым законным способом, — написал вице-губернатор. — Полагаю, что вышеуказанные недостатки не могут быть устранены путем внесения отдельных поправок в проект закона, в связи с чем принятие проекта закона в целом является нецелесообразным».

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