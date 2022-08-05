Деревня Алабино, Московская область, 5 августа, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Команда Вооруженных Сил Киргизии прибыла на учебно-тактический комплекс «Алабино», где продолжит подготовку к участию в международном конкурсе «Танковый биатлон — 2022». Об этом сообщили в Министерстве обороны республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Танковый биатлон-2017»

Киргизские танкисты уже получили бронетехнику, провели её обкатку и пристрелку из танкового вооружения, а также ознакомились с маршрутом предстоящих состязаний и его особенностями.

В военном ведомстве отмечают, что по результатам прошлогодних соревнований киргизским военнослужащим удалось выйти в первый дивизион «Танкового биатлона». Теперь им предстоит состязаться с командами из России, Китая, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана.

Международные военные соревнования «Танковый биатлон» пройдут в период с 13 по 27 августа 2022 года на полигоне «Алабино» в Подмосковье. В них примут участие команды танкистов из 22 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Этапы конкурса включают в себя индивидуальную гонку, полуфинал и финал этапа «Эстафета».

ИА REGNUM напоминает, что ежегодные международные соревнования «Танковый биатлон» были придуманы Министерством обороны России и ежегодно проводятся с 2013 года.

Впервые в них участвовали сборные четырех стран — России, Армении, Белоруссии и Казахстана. В 2021 году на «Танковый биатлон» приехали уже более 280 команд из 43 государств.