, 10:52 — REGNUM Доклад Amnesty International о нарушениях международного и военного права со стороны Киева объясняется не внезапным прозрением, а некими целями на будущее, написал в своем телеграм-канале 5 августа посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Ранее в Amnesty International обвинили Киев в нарушении международного и военного права, отметив, что ВСУ размещают вооружения в школах, больницах, жилых районах городов, подвергая риску мирных граждан.

Возможно, доклад будет использован для оправдания уменьшения финансирования страны, ведущей войну террористическими методами, полагает дипломат.

«А возможно, и для отрезвления Байдена и американских демократов. Нет сомнений, что или Трамп или Виктория Спартц потребуют объяснений, с какой радости американские налогоплательщики финансируют помощь террористам, да ещё и не присматривают за колониальной администрацией», — добавил Мирошник.