Грозный, 5 августа, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В Чечне за последние дни зафиксированы сразу два факта утопления граждан. Один из погибших — житель села Брагуны, второй — житель станицы Червленная. Погибшим было 48 лет и 34 года соответственно. По фактам их гибели Следственный комитет проводит проверку. Уже установлено, что, пренебрегая правилами безопасности на воде, мужчины купались в не отведенных для купания специальных местах.

Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбуржья Водолаз ведёт поиск утонувшего мужчины

48-летний житель села Брагуны, не смог выбраться из воды, переплывая реку с друзьями. Его тело обнаружено через два дня в нескольких километрах ниже от места происшествия по течению реки Терек. Тело жителя станицы Червленная нашли спустя сутки после происшествия. Он также утонул из-за того, что купался в месте, не приспособленном для купания.

В СКР по региону обратились к населению с призывом не пренебрегать своей личной безопасностью во время отдыха на водных объектах, чтобы купание в не установленных для этого местах не привело к трагическим последствиям.