Сеул, 5 августа, 2022, 10:54 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 557 человек. Об этом 5 августа сообщает MoneyS со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По состоянию на 00:00 5 августа в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 089 887 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,9%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 412 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 653 945 человек. Уровень полной вакцинации составил 87%.

«Бустерную» дозу получили 3648 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 481 481 человек.

Четвертую дозу вакцины получили 80 503 человека. В общей сложности четвертую дозу вакцины получили 5 888 949 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 112 901 случай заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 20 273 011.

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