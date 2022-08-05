Циндао, Китай, 5 августа, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Скоростные поезда, специально разработанные для сети высокоскоростных железных дорог, соединяющих столицу Индонезии Джакарту и город Бандунг, были представлены на востоке Китая, что стало важной вехой проекта и подготовкой к запланированному открытию линии, сообщила компания China Railway International, передает 5 августа газета China Daily.

N509FZ Высокоскоростной поезд Fuxing Hao в Пекине

В городе Циндао провинции Шаньдун было продемонстрировано в общей сложности 11 комплектов скоростных поездов и инспекционный поезд, все они соответствуют китайским стандартам. В ближайшее время они будут отправлены в Индонезию.

По данным China Railway International, дочерней компании China State Railway Group, которая курирует проект, поезда, спроектированные и разработанные компанией CRRC Qingdao Sifang Co, Ltd., основаны на передовых и зрелых технологиях скоростных поездов китайского производства «Фусин», которые могут двигаться со скоростью до 350 км/ч. CRRC также внесла изменения, чтобы адаптировать их к местным условиям и маршрутам, а также включить элементы индонезийской культуры, чтобы пассажирам было удобнее путешествовать.

243-километровая линия, знаковый проект предложенной Китаем инициативы «Пояса и пути», начала строиться в 2018 году и, как ожидается, откроется для движения в июне следующего года. Благодаря поездам, способным развивать скорость до 350 км/ч, линия сократит время в пути между Джакартой и столицей индонезийской провинции Западная Ява с более чем трех часов до всего лишь 40 минут.