Краснодар, , 10:50 — REGNUM Краснодару необходимо построить 70 новых школ, чтобы улучшить ситуацию с дефицитом мест для учеников. Об этом заявил журналистам глава администрации Краснодара Андрей Алексеенко, сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

С 2019 года в Краснодаре построили 15 школ на 14 тысяч мест и 15 детсадов на 3,5 тысячи мест. 1 сентября 2022 года школьников примут ещё четыре новых школы — в общей сложности на 5,2 тысячи мест.

«Планируем, что до конца этого года у нас в работе будет находиться 50 социальных объектов. В 2023 г. мы вводим 14 детсадов и девять школ. Исходя из аналитики и статистики, с такими темпами строительства мы будем опережать прирост населения», — сказал Алексеенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Краснодаре разразился скандал вокруг одной из построенных школ, которая должна открыть двери 1 сентября — речь идёт о школе на 1 550 места на улице имени Адмирала Крузенштерна. В двух школах, №102 и 104, не оказалось мест для зачисления в них первоклассников, которые проживают в непосредственной близости от них, и родителям предложили зачислить детей в новую школу на улице Адмирала Крузенштерна. Однако родители не согласны возить детей за два-три километра от дома. Вопрос обсуждался даже с вице-губернатором Анной Миньковой, однако недовольство родителей встреча с чиновницей только усугубила.

«Это выбор вашего мужа — работать за 1,5 тыс. км от дома и не принимать участия в воспитании детей. Это выбор ваш — заводить детей», — заявила, в частности, Минькова. Позже вице-губернатор извинилась за свои слова.