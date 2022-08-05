Париж, , 10:49 — REGNUM В период с апреля по июнь включительно импорт Франции резко увеличился, а экспорт был менее динамичным, чем в предыдущие три месяца, сообщает Le Figaro.

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Внешняя торговля Франции продолжает ухудшаться. В распространенном заявлении таможни указывается, что в июне импорт достиг 62,1 млрд евро, а экспорт — 48,8 млрд евро. Таким образом, за месяц внешнее сальдо составило 13,3 миллиарда евро, что является новым рекордом.

«Рост стоимости импорта более чем наполовину обусловлен энергоносителями, в основном за счет закупок природных углеводородов, цена на которые остается очень высокой в ​​условиях геополитической напряженности», — говорится в заявлении французской таможни.

Во втором квартале дефицит торгового баланса снова увеличился, достигнув 39 млрд евро по сравнению с 32 млрд евро в первые три месяца года и 18,5 млрд евро во втором квартале 2021 года.

Положение французской внешней торговли значительно ухудшилось в последние месяцы, достигнув нового уровня пропасти. В мае дефицит торгового баланса товаров, установленный на уровне 13,1 млрд евро, уже побил предыдущий рекорд апреля, составивший 12,4 млрд евро.