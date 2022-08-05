Баку, , 10:49 — REGNUM Корабли Военно-морского флота России 5 августа прибыли в порт Баку. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Корабль Валентин Илюшин © ИА REGNUM

Отмечается, что военные российские корабли прибыли для участия в конкурсе «Кубок моря». Его будут проводить в ходе ежегодных «Армейских международных игр» (АрМИ) в территориальных водах Азербайджана Каспийского моря.

Напомним, АрМИ начали проводить в России с 2015 года. В 2017 году игры проходили на территории РФ, Китая, Азербайджана, Белоруссии, и Казахстана. В последствии участие в организации АрМИ принимали Алжир, Вьетнам, Катар и другие страны.