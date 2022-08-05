Пномпень, 5 августа, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Глава австралийской дипломатии Пенни Вонг, выступая в Камбодже на саммите глав внешнеполитических ведомств стран АСЕАН, отказалась прямо осуждать запуск Китаем ракет вокруг Тайваня и масштабные учения вокруг острова. Об этом 5 августа сообщил телеканал SkyNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай. Дракон

В то же время журналисты пишут, что глава МИД Австралии задалась вопросом, отвечает ли это интересам региона во время растущей геополитической напряженности.

«Мы призываем все стороны подумать о том, как они могут способствовать деэскалации нынешней ситуации», — сказала она.

Пенни Вонг также добавила, что Австралия призывает все стороны снизить уровень риторики и напряженности. По ее словам, интересам Канберры отвечает «деэскалация ситуации».