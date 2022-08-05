Екатеринбург, , 11:00 — REGNUM В Свердловской области продолжают тушить природные пожары, возникшие из-за сухих гроз. При тушении задействованы парашютисты-десантники. Они действуют на труднодоступных для техники местах, сообщили журналистам в свердловском департаменте информполитики.

Торфяной пожар

Крупный пожар зафиксирован на территории Пелымского городского округа. Вертолёт МИ-8 5 августа доставил сюда ещё две группы парашютистов-десантников. С трёх сторон очаг возгорания удалось локализовать. Угрозы населённым пунктам нет.

Всего на территории Свердловской области действуют три природных пожара. По данным Авиалесоохраны, 5 августа их площадь достигает 41 га.