Москва, , 10:45 — REGNUM До конца 2022 года в РФ будет наблюдаться умеренный рост цен на дачи в связи с подорожанием строительных материалов, ограниченным предложением и снижением покупательной способности населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Дача

«Спрос на дачи и загородную недвижимость начался еще с периода пандемии и самоизоляции, в том числе с ростом количества специалистов, перешедших на удаленную работу, — сказал Щербаченко. — Участки растут в цене ежегодно. Например, средняя стоимость сотки земли в Московской области с августа 2019 года по август 2022 год выросла на 83%».

По его словам, цены на загородную недвижимость зависят от разных факторов: близость водных объектов, зеленого массива, наличие газа, водопровода, канализации, транспортная доступность.

«Максимально высокие цены на участки находятся на первой линии около водоема или леса. Ниже цены на варианты у оживленных трасс, — сказал Щербаченко. — На рынке загородной недвижимости сейчас весьма ограниченный перечень предложений, однако москвичи продолжают покупать оставшиеся объекты. На мой взгляд, до конца 2022 года можно ожидать умеренный рост цен на дачи в связи с ростом цен на строительные материалы, ограниченным предложением, и снижением покупательной способности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости финансового университета при правительстве РФ Юлия Грызенкова рассказала, долго ли в РФ будет сохраняться повышенный спрос на загородные дома.

Читайте ранее в этом сюжете: В финуниверситете объяснили, упадет ли в РФ спрос на загородные дома