Камышинский район, Волгоградская область, 5 августа, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере подозревается 17-летний житель Камышина Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 августа в пресс-службе регионального Следственного комитета.

https://34.мвд. рф/ Подготовленные к сбыту наркотики

По данным следствия, в феврале 2022 года подросток в Сети познакомился с куратором, предлагающим «лёгкий заработок». Волгоградцу нужно было забирать из тайника оптовые партии запрещённых веществ, а затем распределять их более мелкими частями. В июле подросток получил информацию о закладке, забрал содержимое, сделал новые тайники и был задержан силовиками. На месте происшествия изъяты свёртки с наркотическим средством, общая масса которых составила 22 грамма, что является крупным размером.

Возбуждено уголовное дело, санкции статьи предусматривают до 12 лет лишения свободы.