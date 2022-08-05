Донецк, , 10:45 — REGNUM Куйбышевский район Донецка снова был обстрелян украинскими нацистами из артиллерии «натовского» калибра 155 мм. Об этом 5 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинская артиллерия ведёт обстрел Ministry of Defense of Ukraine

Отмечается, что новый обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ был произведён в 10:33 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики осуществили обстрелы Куйбышевского и Кировского районов Донецка.