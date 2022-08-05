5 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал отказ руководства Германии провести выставку разбитой российской техники в Берлине.

Мирослава Романенко, , 12:51 — REGNUM Бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал отказ руководства Германии провести выставку разбитой российской техники в Берлине. Об этом 4 августа дипломат написал в своем микроблоге в Twitter.

Т-34 с советскими солдатами на борту

«Эта отмена — настоящий скандал! Я обращаюсь к мэру [Берлина] Франциске Гиффай и районному управлению Митте с призывом отменить это странное решение и разрешить проведение выставки танков в Берлине. Это означало бы настоящую солидарность с Украиной», — написал он.

Заявление дипломата обсудили в мессенджере Telegram.

«Я что-то не понял. Они планировали перевозить в Германию подбитые танки? А кто будет оплачивать этот банкет?» — задался вопросом Тёма.

«Мельник, похоже, задался целью вконец достать Шольца и Ко. Так держать, придурок», — отреагировал Ирмель.

«У Берлина газа не хватает. Газпром артачится, компрессор не берёт. А Мельник всё об показной поддержке», — добавил Alexandro.

«Не хотят в Берлине снова видеть российские танки, даже в таком виде. Помнят», — отметила Svetlana G.

«Немцы знают, к чему приводят русские танки в Берлине», — прокомментировал Den I.

«Просто Берлин помнит, по какому поводу русские танки были в городе», — с сарказмом написал 13 117.

«Только подумай! Не дали свезти в центр культурной немецкой столицы груду украинского ржавого хлама под видом «российской уничтоженной техники». Самовыразиться не дали, понимаешь…» — прокомментировал Alexan2r.

Уничтоженная военная техника ВСУ на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. 16.04.2022. Мариуполь Никита Третьяков © ИА REGNUM

«Как это украинцам поможет?» — недоумевает Kalinov Most.

«Мельник подначивает руководство Германии сделать своей стране плохо», — отметил Андрей.

«Совсем больные. В городе, где Трептов-парк, устраивать выставку разбитых русских танков…» — не выдержал 65 659.

«Там вместо танков выставка имени турбины , бронь года на 3 вперёд», — смеется Ольга М.

«Шольц помнит ливерную колбасу», — шутит один из участников обсуждения.

«Просто немцы боятся даже уничтоженной техники РФ, им это ещё с 1940-х годов привили, — бояться русских танков», — комментирует Артём.

«Немцы не хотят этой зимой замёрзнуть», — отреагировала Алла.

«Побоялись, что мы за своей техникой придём», — пишет Елена.

«Может, немцы поняли, куда уходят их деньги? Это ж надо выдумать такую ерунду! У вас там у людей в Николаеве жрать нечего, а они металлолом по Европе катают…» — возмутился еще один участник обсуждения.

«Танки могут и ожить», — написал Anton K.

«Я не удивлюсь, если на эту «выставку» Т-64 украинский припрут, мол, «смотрите, у России техника кончается». Кстати, встречное предложение, — устроить такую же «выставку» в Москве, только уже с разбитой украинской техникой. Украинцы будут «очень возмущены», я думаю», — пишет «Котяра».

«В Берлине еще помнят советские танки без унылых перфомансов», — прокомментировал новость Den L.

«Это как раньше было, когда в пионерский лагерь приезжал невоспитанный избалованный ребёнок и хотел, чтобы возле него все вращались. Но его всегда ставили на место, и уезжал домой он с виноватым видом. И родители, даже самые влиятельные, не могли повлиять ни на что, потому что их ребёнок играл не по правилам. Я думаю, что аналогия понятна и Украина, если будет выделываться, то ещё и получит, в том числе и от папы с мамой», — проиллюстрировала ситуацию Елена.

«Русские танки в Берлине… где-то это уже было», — подытожила Helga S.