Мирослава Романенко, 5 августа 2022, 12:51 — REGNUM Бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал отказ руководства Германии провести выставку разбитой российской техники в Берлине. Об этом 4 августа дипломат написал в своем микроблоге в Twitter.
«Эта отмена — настоящий скандал! Я обращаюсь к мэру [Берлина] Франциске Гиффай и районному управлению Митте с призывом отменить это странное решение и разрешить проведение выставки танков в Берлине. Это означало бы настоящую солидарность с Украиной», — написал он.
Заявление дипломата обсудили в мессенджере Telegram.
«Я что-то не понял. Они планировали перевозить в Германию подбитые танки? А кто будет оплачивать этот банкет?» — задался вопросом Тёма.
«Мельник, похоже, задался целью вконец достать Шольца и Ко. Так держать, придурок», — отреагировал Ирмель.
«У Берлина газа не хватает. Газпром артачится, компрессор не берёт. А Мельник всё об показной поддержке», — добавил Alexandro.
«Не хотят в Берлине снова видеть российские танки, даже в таком виде. Помнят», — отметила Svetlana G.
«Немцы знают, к чему приводят русские танки в Берлине», — прокомментировал Den I.
«Просто Берлин помнит, по какому поводу русские танки были в городе», — с сарказмом написал 13 117.
«Только подумай! Не дали свезти в центр культурной немецкой столицы груду украинского ржавого хлама под видом «российской уничтоженной техники». Самовыразиться не дали, понимаешь…» — прокомментировал Alexan2r.
«Как это украинцам поможет?» — недоумевает Kalinov Most.
«Мельник подначивает руководство Германии сделать своей стране плохо», — отметил Андрей.
«Совсем больные. В городе, где Трептов-парк, устраивать выставку разбитых русских танков…» — не выдержал 65 659.
«Там вместо танков выставка имени турбины , бронь года на 3 вперёд», — смеется Ольга М.
«Шольц помнит ливерную колбасу», — шутит один из участников обсуждения.
«Просто немцы боятся даже уничтоженной техники РФ, им это ещё с 1940-х годов привили, — бояться русских танков», — комментирует Артём.
«Немцы не хотят этой зимой замёрзнуть», — отреагировала Алла.
«Побоялись, что мы за своей техникой придём», — пишет Елена.
«Может, немцы поняли, куда уходят их деньги? Это ж надо выдумать такую ерунду! У вас там у людей в Николаеве жрать нечего, а они металлолом по Европе катают…» — возмутился еще один участник обсуждения.
«Танки могут и ожить», — написал Anton K.
«Я не удивлюсь, если на эту «выставку» Т-64 украинский припрут, мол, «смотрите, у России техника кончается». Кстати, встречное предложение, — устроить такую же «выставку» в Москве, только уже с разбитой украинской техникой. Украинцы будут «очень возмущены», я думаю», — пишет «Котяра».
«В Берлине еще помнят советские танки без унылых перфомансов», — прокомментировал новость Den L.
«Это как раньше было, когда в пионерский лагерь приезжал невоспитанный избалованный ребёнок и хотел, чтобы возле него все вращались. Но его всегда ставили на место, и уезжал домой он с виноватым видом. И родители, даже самые влиятельные, не могли повлиять ни на что, потому что их ребёнок играл не по правилам. Я думаю, что аналогия понятна и Украина, если будет выделываться, то ещё и получит, в том числе и от папы с мамой», — проиллюстрировала ситуацию Елена.
«Русские танки в Берлине… где-то это уже было», — подытожила Helga S.