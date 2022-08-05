Канберра, 5 августа, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Сотрудники больниц по всей Австралии прямо сейчас испытывают «огромное давление» из-за очередной волны распространения коронавируса. Это происходит несмотря на преодоление пика заболеваемости COVID-19, о чем 5 августа сообщило агентство AAP.

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Министр здравоохранения Австралии Марк Батлер заявил, что число случаев заболевания COVID-19 в больницах снижается и сейчас их на несколько сотен ниже максимума, зафиксированного несколькими неделями ранее.

«Но в больнице с COVID-19 все еще находится около 5 000 австралийцев», — сказал он в эфире радиостанции ABC.

«Каждая 12-я койка в государственных больницах занята ими, поэтому нет никаких сомнений в том, что наши врачи, медсестры и другие работники больниц все еще находятся под огромным давлением», — добавил министр.