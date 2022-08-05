Абакан, 5 августа, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В Хакасии в военкомате прокомментировали неприятную ситуацию, которая сложилась вокруг соболезнования родным погибшего военнослужащего Егора Кадочникова. На сообщение пресс-службы правительства о соболезновании от главы региона супруга погибшего написала, что Валентин Коновалов им не звонил.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная спецоперация на Украине

«Мы пригласили в республиканский военкомат родителей погибшего Егора и супругу — Марию. В ходе беседы мы обсудили все текущие моменты предстоящего захоронения. И в тот же момент уточнили вопрос, почему произошёл эмоциональный выплеск в информационные каналы. По её утверждению, это связано с горем утраты родного и близкого человека, — сообщил Республиканской телевизионной сети помощник военного комиссара Хакасии Олег Пагельс. — Эмоции людей проявляются по-разному. Но ей было пояснено, что сам глава Хакасии лично не звонит, а во всех случаях выражает соболезнования родным и близким на своем официальном сайте».

Отметим, что пост с соболезнованиями Валентина Коновалова опубликован на сайте правительства региона. В нём говорится, что «глава республики Валентин Коновалов выразил глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего Егора Кадочникова».

Напомним, что уроженец Хакасии погиб во время спецоперации 3 июля в ходе выполнения боевой задачи. Ему было 24 года.