Челябинск, 5 августа, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В Челябинске во время сортировки мусора обнаружили тело девушки. Об этом пишут СМИ.

Frédérique Voisin-Demery Нож в крови

По информации Ura. Ru, труп, завёрнутый в одеяло, выбросили в мусорный бак. А затем его обнаружили на сортировочной площадке. Погибшей 19 лет. Под подозрение попал её отчим, который уже задержан и признался в совершении преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области уменьшается количество убийств. По данным полиции, в первом полугодии 2022 года их было совершено на 11,1% меньше, чем в таком же периоде 2021-го.

Количество разбоев сократилось на 19,2%, грабежей — на 27,8%, а хулиганства — на 25%.