Пенза, , 11:58 — REGNUM Жителя Нижегородской области обвиняют в крупном мошенничестве. Соответствующее заключение утверждено прокуратурой Пензенской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Суд

По версии следствия, с апреля по сентябрь 2021 года фирма ранее не судимого 30-летнего жителя Нижегородской области под видом осуществляющей банковскую деятельность организации убеждала клиентов заключать договоры на получение потребительского кредита под небольшой процент. Клиента после подписания договора информировали о сумме одобренного кредита. Заемщик при этом должен был перевести на счета кредитора от 4 до 17% суммы, на которую оформлялся кредит.

После перечисления денег клиенту под предлогом имеющейся у него задолженности по другому кредитному договору сообщалось об отказе в выдаче кредита.

В результате действий обвиняемого 52 жителям Пензенской области причинен ущерб в размере 1,49 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Пензы.

ИА REGNUM ранее передавало, уроженец Пензенской области подозревается в серии мошенничеств, совершенных в отношении пожилых людей по схеме «Ваш родственник попал в ДТП».

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