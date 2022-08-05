Канберра, 5 августа, 2022, 10:46 — ИА Регнум. В настоящее время министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава австралийской дипломатии Пенни Вонг находятся в Камбодже и принимают участие в саммите глав МИД стран АСЕАН. Как написала газета TheGuardian, несколько минут назад Вонг отказалась слушай речь ее российского коллеги.

penrithsustainabilityunit Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг

Вонг, как и Лавров, находится в Пномпене на встрече министров иностранных дел и, как сообщается, вышла из зала заседаний в знак протеста.

Журналисты TheGuardian не уточняют объяснила ли свой поступок Вонг лично перед СМИ или это ее мотивы были истолкованы самой редакцией. TheGuardian также не пишет, отказалась ли Вонг слушать Лаврова одна или ее примеру последовали другие главы МИД.