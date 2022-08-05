Москва, , 10:39 — REGNUM Российские и иранские бизнесмены хотят сотрудничать и для этого необходимо решить ряд проблем, отметил депутат Госдумы Антон Ткачёв («Новые люди»).

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, торговые отношения России с Ираном в последние несколько лет активно развиваются, в 2021 году торговый оборот двух стран вырос до 4 млрд. долларов.

«Иранские и российские бизнесмены тоже хотят сотрудничать. Сегодня вместе с предпринимателями двух стран мы обсуждали транспортную логистику, какие товары мы могли бы продавать друг другу и, самое главное, какая система расчета оптимальна», — отметил Ткачёв в своём телеграм-канале.

Депутат добавил, что финансовая система Ирана весьма своеобразна и не позволяет делать прямые платежи, как это принято в России.

«Будем работать над настройкой финансовых связей и искать пути решения проблем», — заключил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Иран намерен увеличить импорт российской пшеницы.