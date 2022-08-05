Донецк, , 10:39 — REGNUM Киевские боевики осуществили обстрелы Куйбышевского и Кировского районов Донецка. Об этом 5 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 10:12 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено шесть ракет из реактивных систем залпового огня «Град».

Также указывается, что в 10:25 ВСУ выпустили семь снарядов калибра 155 мм по Кировскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Украинские боевики обстреляли населенный пункт Металлист в ДНР.