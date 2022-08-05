Канберра, , 10:43 — REGNUM Рабочие нарушили работу уже 10 портов по всей Австралии, когда 5 августа они объявили забастовку из-за возможного резкого сокращения заработной платы. На фоне кризиса в ситуацию вмешался премьер-министр страны Энтони Альбаниз. Об этом сообщает телеканалSkyNews.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз Australian Labor Party

«Система трудовых отношений не работает в интересах бизнеса или в интересах работников», — сказал Альбаниз во время своего выступления на одном из семинаров, посвященных рынку труда.

Тем самым он намекнул на то, что трудовые споры необходимо решать за столом переговоров.

«Мы будем стремиться к конструктивному обсуждению при вовлечении как работодателей, так и профсоюзов с тем, чтобы это изменить», — добавил премьер-министр, еще раз призвав стороны не эскалировать ситуацию, а отправиться в переговорную.

Журналисты отмечают, что Альбаниз ограничился лишь дежурными заявлениями и отказался зайти дальше словесных интервенций.

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