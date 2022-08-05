Премьер-министр Австралии прокомментировал учения ВС Китая вокруг Тайваня
Канберра, 5 августа, 2022, 10:42 — ИА Регнум. 5 августа премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз появился в эфире местной радиостанции ABC Melbourne, где он среди прочего прокомментировал проходящие учения вооруженных сил (ВС) Китая вокруг острова Тайвань.
Глава австралийского правительства не стал осуждать визит американского высокопоставленного лица Нэнси Пелоси. Однако он отметил, что Австралия и Китай должны обеспечить продолжение мирных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«Мы должны придерживаться выбранного нами курса, а именно стремиться к сотрудничеству и позитивным отношениям с Китаем, где мы можем отстаивать австралийские ценности и национальные интересы Австралии там, где это необходимо», — сказал он.
В то же время Альбаниз намекнул на напористую политику Китая.
«Речь идет о соблюдении морского права, разрешающего безопасное судоходство и проход кораблей, в том числе через Южно-Китайское море», — сказал Альбаниз.