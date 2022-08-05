Канберра, 5 августа, 2022, 10:42 — ИА Регнум. 5 августа премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз появился в эфире местной радиостанции ABC Melbourne, где он среди прочего прокомментировал проходящие учения вооруженных сил (ВС) Китая вокруг острова Тайвань.

Nat КНР и Тайвань

Глава австралийского правительства не стал осуждать визит американского высокопоставленного лица Нэнси Пелоси. Однако он отметил, что Австралия и Китай должны обеспечить продолжение мирных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Мы должны придерживаться выбранного нами курса, а именно стремиться к сотрудничеству и позитивным отношениям с Китаем, где мы можем отстаивать австралийские ценности и национальные интересы Австралии там, где это необходимо», — сказал он.

В то же время Альбаниз намекнул на напористую политику Китая.

«Речь идет о соблюдении морского права, разрешающего безопасное судоходство и проход кораблей, в том числе через Южно-Китайское море», — сказал Альбаниз.