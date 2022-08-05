Новые квартиры с начала реновации получили 88,5 тыс. москвичей
Москва, 5 августа, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В Москве с начала реализации программы реновации новые квартиры получили 88,5 тысячи участников программы, сообщили в Стройкомплексе.
Дарья Драй ИА REGNUM
Новостройка
Завершили переезд в новостройки и отпраздновали новоселье уже 65,5 тысячи человек. По плану до конца 2024 года будет обеспечено переселение около 200 тыс. москвичей.
Всего в Москве введено в эксплуатацию 203 новых дома, сейчас заселяется 185 из них. Находятся в процессе проектирования и строительства еще 410 домов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на первых этажах новостроек, построенных по программе реновации открылось около 260 предприятий малого и среднего бизнеса.
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