Москва, 5 августа, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Эфиопия возобновит прямое авиасообщение с Россией. Как сообщил посол страны Алемайеху Тегену, рейсы начнут выполняться с 23 августа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Эфиопия

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«С 23 августа возобновляется авиасообщение, будет три рейса в неделю», — уточнил в беседе с РИА Новости дипломат.

Он напомнил, что прямое авиасообщение между Москвой и столицей Эфиопии Аддис-Абебой было прервано из-за пандемии коронавирусной инфекции. Посол считает, что возобновление прямого авиасообщения вызовет всплеск интереса со стороны российских граждан.

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Как сообщало ИА REGNUM, Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса с конца марта 2020 года. После этого, в зависимости от эпидемиологической ситуации в странах, правительство РФ начало возобновлять полёты за рубеж. Так, с 24 июля российские авиакомпании вновь начали выполнять рейсы в Чехию и Францию.