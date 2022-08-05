Курчатов, Курская область, 5 августа, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Энергоблок № 2 Курской АЭС остановлен действием автоматики из-за неисправности на подстанции «Южная». Об этом 5 августа сообщила пресс-служба АЭС.

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4 августа в 17:37 из-за неисправности на подстанции «Южная» 330 кВ действием автоматики был остановлен энергоблок № 2 Курской АЭС. На атомной станции в работе находится энергоблок № 3, энергоблок № 4 — на плановом ремонте, энергоблок № 1 — в работе без генерации.

Радиационный фон на Курской АЭС и в районе её расположения не изменялся и не превышает естественных фоновых значений.