Канберра, 5 августа, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Министр обороны Австралии Ричард Марлз считает, что новость о запуске Китаем ракет над Тайваньским проливом является «глубоко тревожной». Об этом 5 августа сообщил телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

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4 августа вооруженные силы Китая запустили серию ракет вокруг Тайваня в ходе военных учений, которые, как ожидается, продлятся до 7 августа.

Журналисты пишут, что «военные удары» якобы являются «актом возмездия» после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, который Китай воспринял как вызов своим притязаниям на суверенитет над территорией.

«Я думаю, что сообщения о ракетных пусках является глубоко тревожными … Нам действительно нужно двигаться по пути снижения напряженности … Наша позиция остается неизменной. Мы не хотим изменения статус-кво по обе стороны Тайваньского пролива», — сказал Марзл в эфире SkyNews.