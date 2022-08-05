Пекин, , 10:33 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел Китая раскритиковала высказывания анонимного представителя Госдепартамента США касательно Тайваня, заявив, что они являются отражением типичного американского высокомерия и гегемонизма, сообщает 5 августа газета China Daily.

Хуа Чуньин Fmprc.gov.cn

Согласно сообщениям СМИ, американский чиновник заявил, что Китай использует визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, чтобы изменить статус-кво вокруг Тайваньского пролива. Американский чиновник называл черное белым и вел себя как «вор, кричащий, остановите вора», сказала представитель китайского МИДа Хуа Чуньин.

Она задала американской стороне четыре вопроса. Первый — каков статус-кво в тайваньском вопросе? По ее словам, обе стороны Тайваньского пролива принадлежат одному и тому же Китаю, а Тайвань является частью территории Китая. Хотя обе стороны долгое время были политически настроены друг против друга, суверенитет и территориальная целостность Китая никогда не были разделены. Это реальный статус-кво тайваньского вопроса, добавила она.

Второй вопрос заключается в том, кто создает кризис по ту сторону Тайваньского пролива. Хуа заявила, что Соединенные Штаты вступили в сговор с сепаратистскими силами «независимости Тайваня» для совершения провокаций, и это является основной причиной напряженности по обе стороны Тайваньского пролива.

В последние годы власти Демократической прогрессивной партии отказались от Консенсуса 1992 года, воплощающего принцип одного Китая, и обратились к США за поддержкой в стремлении к «независимости Тайваня». Между тем, американская сторона, преследуя свою стратегическую цель сдерживания развития Китая, постоянно искажала, затемняла и выхолащивала принцип одного Китая, повышала уровень своих обменов с Тайванем и активизировала продажи оружия Тайваню.

Хуа заявила, что визит Пелоси на Тайвань серьезно нарушил обязательства, взятые правительством США перед Китаем по тайваньскому вопросу, нарушил основные нормы, регулирующие международные отношения, и посягнул на суверенитет и территориальную целостность Китая.

«Кто несет ответственность за напряженность вокруг Тайваньского пролива?» — спросила Хуа, добавив, что Китай неоднократно указывал на серьезность визита Пелоси на Тайвань и ясно давал понять, что США должны взять на себя полную ответственность за любые вытекающие последствия.

Хуа сказала, что американская сторона первой совершила провокации, в то время как Китай был вынужден действовать в интересах самообороны. Китайское правительство имеет право делать все необходимое для твердой защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

Четвертый вопрос заключается в том, кто меняет статус-кво в тайваньском вопросе. Хуа заявила, что неправомерные действия, совершенные американской стороной 25 лет назад, не являются прецедентом, оправдывающим визит Пелоси.

Китай не позволит Соединенным Штатам размывать, затушевывать и выхолащивать принцип одного Китая и никогда не позволит американской стороне менять статус-кво по какой-либо причине или оправданию.

Нынешняя напряженность, возникшая в результате визита Пелоси на Тайвань, полностью вызвана действиями США, сказала пресс-секретарь, добавив, что если американская сторона действительно хочет поддерживать мир и стабильность в региона, самым важным моментом является строгое соблюдение принципа «Одного Китая» и трех совместных китайско-американских коммюнике, как на словах, так и на деле.