Москва, , 10:35 — REGNUM Страны Европейского союза сами боятся признаться и открыто заявить о своей зависимости от поставок газа из России, поэтому Канада стала их неким рупором. На это в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 5 августа обратил внимание научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин, комментируя выступление министра природных ресурсов Канады Джонатана Уилкинсона.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Северный поток» до Канады не дотягивается, поэтому интересно, почему они решили так отреагировать на роль своей любимой страны в Европе. Конечно, есть понимание на Западе, что Украина ни сегодня, ни никогда ранее не была стабильным транзитером, поэтому нужны были альтернативные пути (Северный поток, Южный поток, Северный поток — 2). Заявление Канады о том, что Украина не способна заменить «Северный поток», — это факт, который признают страны ЕС. Но боятся это сказать, поэтому попросили заокеанскую коллегу их поддержать. А Канада, в свою очередь, поддерживает как может», — считает собеседник ИА REGNUM.

ИА REGNUM сообщало, что министр природных ресурсов Канады Уилкинсон в ходе своего выступления перед парламентским комитетом 5 августа заявил, что поставки российского природного газа по трубопроводу «Северный поток» («СП») не смогут заменить транзит голубого топлива через территорию Украины.

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