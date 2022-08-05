Москва, 5 августа, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Страны Европейского союза сами боятся признаться и открыто заявить о своей зависимости от поставок газа из России, поэтому Канада стала их неким рупором. На это в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 5 августа обратил внимание научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин, комментируя выступление министра природных ресурсов Канады Джонатана Уилкинсона.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Северный поток» до Канады не дотягивается, поэтому интересно, почему они решили так отреагировать на роль своей любимой страны в Европе. Конечно, есть понимание на Западе, что Украина ни сегодня, ни никогда ранее не была стабильным транзитером, поэтому нужны были альтернативные пути (Северный поток, Южный поток, Северный поток — 2). Заявление Канады о том, что Украина не способна заменить «Северный поток», — это факт, который признают страны ЕС. Но боятся это сказать, поэтому попросили заокеанскую коллегу их поддержать. А Канада, в свою очередь, поддерживает как может», — считает собеседник ИА REGNUM.

ИА REGNUM сообщало, что министр природных ресурсов Канады Уилкинсон в ходе своего выступления перед парламентским комитетом 5 августа заявил, что поставки российского природного газа по трубопроводу «Северный поток» («СП») не смогут заменить транзит голубого топлива через территорию Украины.

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