Лондон, , 10:32 — REGNUM Из-за вызванной аномальной жарой засухи в Великобритании в первый раз в истории пересохли истоки реки Темза. Об этом 5 августа сообщает британская газета The Guardian.

Клод Моне. Темза у Парламента. 1871

«После продолжительного периода сухой погоды истоки Темзы в графстве Глостершир пересохли, и слабый поток теперь лишь едва различим на расстоянии более пяти миль (8 километров) вниз по течению», — заявил директор по научной работе в экологической организации Rivers Trust Роб Коллинз.

При этом в Британии с июля наблюдает аномально высокая температура воздуха, которая 19 июля побила установила новое рекордное значение в +40,3 °C.

Отметим, накануне метеорологическое управление страны сообщило, что на следующей неделе в Британии ожидается мало дождей, а температура воздуха может подняться до +35 °C.