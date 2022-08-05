Канберра, 5 августа, 2022, 10:35 — ИА Регнум. 4 августа Палата представителей Австралии приняла новый законопроект по климату, который закрепит обязательства страны достичь нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Независимая член парламента Дай Ле была одной из тех, кто проголосовал против принятия документа. 5 августа она вышла в эфире телеканала NineNews, чтобы выразить свои опасения.

JJ Harrison Парламент Австралии. Канберра

Дай Ле, которая победила известного кандидата от лейбористской партии Кристину Кенилли и получила ее место, была одной из тех, кто проголосовал против законопроекта, несмотря на то, что она поддерживает «более зеленую и чистую окружающую среду».

»Важный вопрос, который я подняла, заключался в том, что в законопроектах нет планов поговорить о том, во сколько это обойдется, как это повысит стоимость жизни для обычных австралийцев», — сказала она.

«Как вы собираетесь наращивать пропускную способность электросетей, мощности, на которые нужно будет потратить? Кто за это будет платить? Об этом вообще ничего там не говорится», — добавила депутат.