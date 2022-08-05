Петропавловск-Камчатский, , 19:47 — REGNUM На Камчатке по национальному проекту «Культура» завершился капитальный ремонт Дома культуры в посёлке Зеленый, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Отремонтированные помещения в ДК посёлка Зеленый на Камчатке Пресс-служба правительства Камчатского края

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Здание главного очага культуры было построено в 1967 году и за время эксплуатации обветшало, не соответствовало современным требованиям.

По нацпроекту в ДК отремонтировали внутренние помещения, поменяли двери в залах и кабинетах, частично заменили и обновили деревянные полы, выровняли и покрасили стены, а также обновили кабинеты специалистов, лестничные марши, санузлы.

Помимо этого, на кровле была уложена гидроизоляция, а в самом здании заменили распределительные щитки и систему освещения.

«Приятно приходить в Дом культуры, который чист, светел и свеж. Благодаря выполненным по нацпроекту работам мы сможем повысить качество обслуживания населения и создать комфортные условия для проведения культурно-массовых мероприятий в поселке Зеленый», — прокомментировал директор ДК Андрей Постика.

Также благодаря проведённым по нацпроекту «Культура» работам планируется сокращение расходов на содержание помещений, продление срока службы оборудования и инвентаря.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Сретенска, Оловянной и Ясногорска Забайкалья в скором времени смогут смотреть фильмы на больших экранах. В 2022 году в населенных пунктах благодаря национальному проекту «Культура» откроется современный кинозал с возможностью показа картин в формате 3D.