Париж, , 10:29 — REGNUM Осужденный за «отмывание денег», бывший мэр французского города Патрик Балкани вышел на свободу после условно-досрочного освобождения, передает BFM TV.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Патрик Балкани был освобожден из тюрьмы после пяти месяцев, проведенных в следственном изоляторе Флери-Мерожи.

Бывшего мэра посадили в тюрьму по обвинению в «отмывании средств и уклонении от уплаты налогов». Речь идет о 4 миллионах евро, которые пропали без вести из государственной казны.

Патрик Балкани отбудет две трети своего тюремного срока. Окончание его пребывания за решеткой было назначено на 21 апреля 2023 года.

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