Париж, 5 августа, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Осужденный за «отмывание денег», бывший мэр французского города Патрик Балкани вышел на свободу после условно-досрочного освобождения, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Патрик Балкани был освобожден из тюрьмы после пяти месяцев, проведенных в следственном изоляторе Флери-Мерожи.

Бывшего мэра посадили в тюрьму по обвинению в «отмывании средств и уклонении от уплаты налогов». Речь идет о 4 миллионах евро, которые пропали без вести из государственной казны.

Патрик Балкани отбудет две трети своего тюремного срока. Окончание его пребывания за решеткой было назначено на 21 апреля 2023 года.