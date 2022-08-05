Тайбэй, , 10:29 — REGNUM В начале августа Тайвань подвергся военному и экономическому давлению со стороны Пекина, после того как на остров с визитом прибыла спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси — самый высокопоставленный американский чиновник, ступивший на землю Тайваня за последние 25 лет, передает 5 августа CNBC.

Торговля Китая Иван Шилов © ИА REGNUM

Однако деловые и экономические связи Тайваня с материковым Китаем и Гонконгом настолько усилились, что КНР стала крупнейшим торговым партнером острова, и, как показывают данные, Тайвань гораздо больше зависит от Китая, чем от США.

Многие крупные тайваньские компании в высокотехнологичных отраслях, например крупнейший в мире производитель микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, или TSMC, имеют свои заводы в материковом Китае.

В 2021 году на материковый Китай и Гонконг пришлось 42% экспорта Тайваня, а на США — 15%, согласно официальным данным Тайваня.

В целом в 2021 году Тайвань экспортировал в материковый Китай и Гонконг товаров на сумму $188,91 млрд. По данным Министерства финансов Тайваня, более половины из них составляли электронные детали, а на втором месте стояло оптическое оборудование.

Экспорт Тайваня в Юго-Восточную Азию был даже больше, чем в США — он составил $70,25 млрд против $65,7 млрд экспорта в США.

В качестве источника импорта Тайваня материковый Китай и Гонконг тоже занимают первое место с долей в 22%. Доля США составила всего 10%, уступив Японии, Европе и Юго-Восточной Азии.

В последние годы Тайвань покупает все больше товаров из материкового Китая и наоборот.

За последние пять лет импорт Тайваня из материкового Китая вырос примерно на 87%, а экспорт в материковый Китай — на 71%.

Читайте ранее в этом сюжете: Авианосной группе США приказано остаться у берегов Тайваня