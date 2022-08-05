Канберра, , 10:33 — REGNUM Доступ к 40 наиболее посещаемым веб-сайтам, посвященным мошенничеству в области получения высшего образования, был заблокирован. Об этом, как сообщил телеканал Nine News, заявил 5 августа министр образования Австралии Джейсон Клэр.

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В заявлении Клэра говорится, что регулятор высшего образования использовал «новые специальные протоколы» для предотвращения доступа к веб-сайтам.

«40 веб-сайтов, заблокированных регулятором, посещают около 450 000 раз в месяц», — сказал Клэр.

До сих пор остается неясным, как Агентство качества и стандартов высшего образования заблокировало доступ к веб-сайтам. Представители ведомства в детали погружать СМИ отказались, чтобы не раскрывать свои технические возможности.

Законы, принятые в 2020 году в Австралии, сделали предоставление мошеннических услуг в сфере высшего образования на «коммерческом уровне» уголовным преступлением.