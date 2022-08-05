Пномпень, , 10:33 — REGNUM Позицию Ирана о необходимости возобновить ядерную сделку в первоначальном виде поддерживает Россия. Об этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в столице Камбоджи.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он отметил, что США пытаются сделать предметом новой договорённости видоизменённый Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), а иранская сторона настаивает на возвращении к одобренному в 2015 году плану. Позиция Ирана с точки зрения России абсолютно правомочна.

«Этот план должен быть возобновлён исключительно в том виде, в котором его одобрил Совет Безопасности ООН, без каких-либо довесков, без каких-либо изъятий», — подчеркнул Лавров.

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